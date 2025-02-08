Abdülhadi Turus, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Abdülhadi Turus seçildi. Genel kurul Ankara'da, The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Abdullah Albunar'ın divan kurulunda başkanlık yaptığı genel kurulda, Turus tek aday olarak yer aldı.

Federasyonun 136 kayıtlı delegesinden 107'sinin katıldığı oylamada, 92 geçerli oy alan Abdülhadi Turus, 15 geçersiz oyla birlikte yeni başkan olarak belirlendi.

Konuşmasına, geleneksel oyunların gelişimine yaklaşık 10 yıldır katkıda bulunan federasyonun eski başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür ederek başlayan Turus, geleneksel sporların önemine dikkat çekti. Turus, "Geleneksel oyunlarımızı geliştirerek, geleceği inşa edeceğiz" dedi.

Turus konuşmasında, popüler kültüre karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, pek çok yeni oyunu federasyona katacaklarını belirtti.

2025 yılını yeni geleneksel oyunlar için tanıtım yılı ilan eden Turus, her dal için uzman akademisyenlerden oluşan kurullar oluşturacaklarını açıkladı. "Geleneksel oyunlar tırı ile 81 il meydanında çocukların geleneksel oyunlara aşina olmasını sağlayacağız" diyerek, gençlerin geleneksel değerlere bağlı şekilde yetişmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Başkan Turus'un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, İbrahim Eren, Mehmet Bahadır Çam, Ümmügülsüm Tat, Ali Osman Özdemir, Mesut Meyveci, Burutay Burak Mutlu, Kadirhan Özdemir, Salih Baran Uzuncan, Zekeriye Hopur.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdülhadi Turus getirildi. Turus, programda konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa Abdülhadi Turus getirildi. Turus, programda konuşma yaptı.