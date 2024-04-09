Abdullah Avcı gözünü Mısırlı yıldız Elneny'e dikti!

Trabzonspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yapılan planlamalarda, orta saha ve golcü pozisyonlarına öncelik veriliyor.

Özellikle Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılıkları sonrasında orta saha bölgesindeki boşluğu doldurmak adına harekete geçen Bordo-Mavililer, eski Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny'yi kadrolarına katmayı planlıyor. Elneny'nin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Ayrıca golcü mevkisinde de güçlü bir alternatif arayışında olan Trabzonspor, sezon sonunda Paul Onuachu'nun takımdan ayrılacağını göz önünde bulundurarak hareket ediyor. Bu doğrultuda gündemlerindeki isimlerden biri, uzun süredir takip ettikleri Sevilla'nın orta saha oyuncusu Oliver Torres oldu.





İspanyol futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Torres'in, Trabzonspor'un radarına girmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili yapılan tekliflerin yanı sıra, birkaç kulübün daha ilgisinin olduğu biliniyor. Ancak Trabzonspor, bu transferde elini çabuk tutarak Torres'i kadrolarına katma konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Trabzonspor'un transferdeki bu hamleleri, yeni sezonda taraftarlarına başarılı bir performans sunmayı hedeflediklerini gösteriyor. Abdullah Avcı yönetimindeki takımın, önümüzdeki dönemdeki gelişmeler merakla bekleniyor.