Abdullah Avcı, hakemin verdiği karar sonrası çileden çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti ve zorlu mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Maç sonrasında ise Bordo-Mavili ekibin deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, hakem kararlarına olan tepkisini dile getirerek bir isyan başlattı.

Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, özellikle ikinci yarıda yaşanan hakem kararlarına vurgu yaparak eleştirilerde bulundu. Fernandez'in süresinin zaten dolmuş olduğunu belirten Avcı, devre arasında oyuncusunun ısrarı üzerine sahada tuttukları süreyi öne çıkardı. Ancak maçın ilk yarısında 2-0 veya 3-0 gibi skorlarda öne geçebilecekken bunu başaramadıklarını ifade etti.





Avcı'nın sözlerine göre, ikinci yarıda yaşanan bir top çıkma olayı, yan hakemin görmemesi üzerine hakem isyanı daha da büyüdü. Bu durumun ardından penaltı kararı çıkması, Trabzonspor cephesinde moralleri daha da bozdu. Ancak tecrübeli teknik adam, oyuncularının maç içindeki dalgalanmalara rağmen vazgeçmeden mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Avcı, takımının yaşadığı sakatlık sorunlarına da değinerek, Trezeguet'in dönüşü ve stoper pozisyonundaki zorunlu değişikliklere dikkat çekti. Transfer konusundaki hareketlilikle ilgili sessizlikten bahseden Avcı, gidenlerin olabileceğini ancak henüz net bir durumun oluşmadığını ifade etti. Transferdeki belirsizliklere rağmen, takımın çalışmalarına ve hedeflerine odaklanma çağrısı yaptı.

Son olarak, Trabzonspor'un yaşadığı sancılı döneme rağmen, taraftarından destek isteyen Abdullah Avcı, bu zorlu süreci aşmak için oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti. Avcı, ligdeki dalgalanmaların her takımın yaşadığı bir süreç olduğunu söyleyerek, taraftarlardan bu kritik dönemde takımlarına destek olmalarını istedi. Trabzonspor'un teknik direktörü, yaşanan olumsuzluklara rağmen vazgeçmeden devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, taraftarlarıyla birlikte bu zorluğun üstesinden geleceklerine inancını dile getirdi.