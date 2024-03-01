Abdullah Avcı'nın yeni rotası belirlendi

Trabzonspor'un sezonun 20. haftasında Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından geçirdiği zorlu dönemi, yeni bir rota belirleyerek aşan Abdullah Avcı önderliğindeki ekip, karanlık günleri geride bırakarak aydınlığa doğru ilerliyor. Bordo-Mavililer, bu süreçte oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak, 21 günde çıkış yakaladı ve son 4 maçta kalesinde gol dahi görmeden zaferlerine devam etti. Abdullah Avcı'nın takımında, savunma hattının düzelmesi ve hücumdaki istekli futbol, Trabzonspor'un gelecek için umut vaat eden bir performans sergilemesine neden oldu.

Pepe, Onuachu ve Trezeguet'nin Afrika Kupası'na gitmeleri, Bakasetas ile Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılması ve bir dizi sakatlıkla karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık önde olma avantajını koruyamayarak sıkıntılı bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu olumsuz sürecin ardından Galatasaray'a karşı alınan ağır bir mağlubiyetin ve diğer yenilgilerin ardından istifa sesleri yükselmişti. Ancak, Trabzonspor'da yaşanan bu çöküş dönemi, Abdullah Avcı'nın liderliğinde sona erdi ve takım, yeni bir çıkış yakalayarak yükselme devrine geçti.





Takım, önceki kötü performansının tam tersini sergileyerek, son 5 maçta sadece 1 gol yiyip 8 gol atarak çıkışını sürdürdü. Özellikle son 4 maçta rakip filelere hiç gol izni vermeyen Trabzonspor, savunma güvenliğini ön planda tuttu. Hücumda ise daha istekli, baskılı ve pozisyonlara giren bir futbol ortaya koydu. Bu çıkış, teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği yeni rota ve oyun planının bir sonucu olarak göze çarpıyor.

Trabzonspor'un önündeki milli araya kadar olan 3 maçta 3 galibiyet hedefi bulunuyor. Önce Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Bordo-Mavililer, ardından evinde Karagümrük'ü ve Fenerbahçe'yi konuk edecek. Özellikle Fenerbahçe derbisinde alınacak bir galibiyet, Trabzonspor'u ligin üst sıralarına taşıyarak, moralli bir şekilde devam eden sezonda önemli bir avantaj sağlayabilir.





Sakatlığı nedeniyle Adana Demir ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Joaquin Fernandez'in antrenmana dönmesi, savunma hattındaki eksikliği giderme adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İspanyol stoper Fernandez'in pazartesi günkü Alanyaspor maçında kadroda olması bekleniyor. Abdullah Avcı, Fernandez'in yokluğunda stoperde Batista Mendy'yi görevlendirmiş olsa da, Fernandez'in geri dönüşü, takımın savunma hattındaki güçlü yapısını daha da pekiştirebilir.