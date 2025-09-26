Abdullah Ayaz Marbella'da: UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'nda TFF'yi Temsil Etti

Abdullah Ayaz Marbella'da: UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na Katılım

İspanya'nın Marbella kentinde düzenlenen UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ni toplantıda Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Toplantının Açılış Konuşması

Organizasyonda açılış konuşmasını yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, şu ifadeleri kullandı: "Toplantı, Avrupa futbolunu global bir referans haline getiren deneyim, bilgi ve yönetim becerilerini paylaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sizler profesyonellik, adanmışlık ve sürdürülebilir stratejik vizyonun, federasyonlarımızı güçlendiren ve onların sağlamlığı ile saygınlığını koruyan en iyi örneklerisiniz."

Gündem ve Oturumlar

İki gün süren etkinlikte milli takım müsabakalarının geleceği, finansal sürdürülebilirlik, hakemlik ve Avrupa futbolunda gündemde yer alan diğer konular ele alındı. Ayrıca programda İsviçre'de düzenlenen 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonası yeniden gözden geçirildi.

Toplantı kapsamında hukuki konular, altyapılar, kadın futbolu, dijitalleşme ve yapısal modernizasyonlar üzerine uzman oturumları gerçekleştirildi. TFF'nin toplantıya katılımı, federasyonun uluslararası platformlardaki rolünü güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıktı.