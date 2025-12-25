Kayseri Spor A.Ş., Yalova'dan 1 Altın 1 Gümüş Madalya ile Döndü

Kayseri Spor A.Ş., Yalova'dan madalyalarla döndü

2026 Türkiye Wushu Kung Fu Gençler Şampiyonası'nda önemli başarı

21-24 Aralık 2025 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Gençler Şampiyonasında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları kayda değer dereceler elde etti. Kulüp turnuvadan bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Şampiyonada Begüm Kıraç, 45 kg Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Diğer sporcumuz Yağmur Erarslan ise 65 kg Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Kumsal Kayra Kutlu ile Çiğdem Kiraz Şahin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

