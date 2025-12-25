DOLAR
Kayseri Spor A.Ş., Yalova'dan 1 Altın 1 Gümüş Madalya ile Döndü

Kayseri Spor A.Ş., Yalova'daki 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Gençler Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazandı; Begüm Kıraç şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:04
Kayseri Spor A.Ş., Yalova'dan madalyalarla döndü

2026 Türkiye Wushu Kung Fu Gençler Şampiyonası'nda önemli başarı

21-24 Aralık 2025 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Gençler Şampiyonasında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları kayda değer dereceler elde etti. Kulüp turnuvadan bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Şampiyonada Begüm Kıraç, 45 kg Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Diğer sporcumuz Yağmur Erarslan ise 65 kg Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Kumsal Kayra Kutlu ile Çiğdem Kiraz Şahin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

