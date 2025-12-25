Faruk Çelik: Bursaspor Başarısı Şehrin Birliğiyle Geldi

Eski bakan ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor’un bir şehir takımı olduğunu vurgulayarak, takımın başarılı olmasının şehrin tüm kesimlerinin sahip çıkmasına bağlı olduğunu söyledi.

Geçmiş uyarıları ve düşüş

Çelik, Bursaspor’un kötü gidişatına ilişkin olarak, herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen Bursalı olarak durumu doğru bulmadığını belirtti. 2020’li yıllarda kulübün durumunun alarm verdiğini dile getiren Çelik, "Bursaspor bir şehir takımıdır, Bursa sahip çıkmazsa bu kulüp ayakta kalamaz" dedi. O dönemde yapılan toplantılardan güçlü bir birliktelik çıkmayacağını ve bunun sonucunda kulübün 3. Lig’e kadar düştüğünü hatırlattı.

Belediye görüşmesi ve güven vurgusu

2024 yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Çelik, görüşmede Bursaspor’un içindeki çıkmazın açıkça konuşulduğunu söyledi. Bozbey’in, "Bursaspor bu badireden sizinle çıkabilir, güven ortamı ancak böyle oluşur" ifadesini aktaran Çelik, sürecin hesaplar görülmeden ilerlemeyeceğini vurguladı.

Borcun büyüklüğü ve çözüm çağrısı

Yapılan incelemelerde kulübün borcunun 2.2 milyar TLyi aştığını açıklayan Çelik, "Bu borcun tasfiyesi başlı başına bir kitap konusudur. Son derece sorunlu bir yapıdan söz ediyoruz" diye konuştu. Bu sorunun ancak şehrin topyekun sahiplenmesiyle aşılabileceğini belirten Çelik, Bursa’da sağlanan birlikteliğin yeniden ayağa kalkmada belirleyici olduğunu ifade etti.

Siyasi ayrımların bir kenara bırakıldığını vurgulayan Çelik, "Belediyeler, siyasi partiler, meclis el ele verdi. Mecliste AK Parti öncülük etti, CHP ve diğer partiler destek verdi. Gereken düzenlemeler sorunsuz şekilde geçti" dedi.

Soma deplasmanındaki olaylara tepki

Çelik, Bursaspor yönetiminin tribünlerde küfürle mücadele konusunda hassasiyet gösterdiğini, taraftar dernekleriyle düzenli toplantılar yapıldığını ve kadın-aile katılımının artırıldığını belirtti. Soma deplasmanında yaşanan küfürlü tezahüratlara sert tepki gösteren Çelik, "Böyle bir misafirperverlik ortamı varken, Soma’da maç 3-0 devam ederken son dakikalarda ortaya çıkan bu tezahüratın hiçbir mantığı yok" diye konuştu. Bu olayın provokasyon olduğunu savunan Çelik, "Bursaspor’un geçmişinde böyle bir şey yok. Son dönemde taraftarın ortaya koyduğu sorumlu duruş ve başarı ortadayken bunun kendiliğinden yaşandığını düşünmek mümkün değil. Bu açık bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Küfre karşı herkesin net bir duruş sergilemesi gerektiğini hatırlatan Çelik, geçmişte siyasetçilere ve kamuoyuna bu konuda uyarılarda bulunduğunu, sözlerin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini, bir yanlış cümlenin stadyumlarda çok daha büyük sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Olayın ardından Bursaspor başkanı, kulüp yönetimi ve tüm Bursa şehrinin hedef alınmasını "İkinci bir provokasyon" olarak nitelendiren Çelik, "Bir yanlış varsa, hep birlikte karşısında durmamız gerekirken, ateşe benzin döker gibi Bursa’yı hedef göstermek kabul edilemez" dedi.

Taraftarlara çağrı: Küfre hayır, dostluğa evet

Çelik, Aliağa maçı öncesinde taraftar gruplarının küfre karşı ortak bildiriler yayımladığını ve sosyal medyada güçlü bir duruş sergilediğine dikkat çekti. Aliağa maçında ortaya konan tavrın 'Biz buyuz' mesajı olduğunu söyleyen Çelik, provokatörlerin hiçbir kulüple ya da renkle ilgisi olmadığını, amaçlarının kaotik bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti: "Tahriklere kapılmanın, farkında olmadan bu kişilerin ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini" söyledi.

Çelik açıklamasının sonunda net mesajını yineledi: "Küfre hayır, dostluğa evet". Tüm kulüpleri ve taraftarları fair-play çağrısıyla rakip takımı alkışlamaya, rakip taraftarı misafirperverlikle karşılamaya ve sahada kim daha iyi oynuyorsa onun kazanmasını olgunlukla karşılamaya davet etti.

