Abdullah Topaloğlu Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'na Seçildi — Greg Easton Başkan

Abdullah Topaloğlu, Gwangju'daki 56. kongrede 157 oyla Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi; Greg Easton 208 oyla federasyonun yeni başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:24
Greg Easton federasyona yeni başkan olarak getirildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Dünya Okçuluk Federasyonunun 56. kongresi, Dünya Şampiyonası'nın düzenleneceği Güney Kore'nin Gwangju kentinde yapıldı.

Genel kurulda başkanlık için Greg Easton ve Tom Dielen yarıştı. Seçimi 208 oyla kazanan ABD'li Greg Easton, 20 yıllık görev süresi limiti dolan Prof. Dr. Uğur Erdener'in yerine dört yıllığına başkanlığa getirildi. Easton, böylece federasyonun 10. başkanı oldu.

Abdullah Topaloğlu da yapılan seçimler sonunda 157 oyla Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.

Prof. Dr. Uğur Erdener, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevinden kongrede yaptığı veda konuşmasıyla ayrıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (sağda), Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

