Ayvacık'ta güreş kursu meyvelerini veriyor

Samsun’un Ayvacık ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde başlatılan güreş kursu, öğrencilerin il genelinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. İlçe genelinde açılan kurslarda yetişen sporcular, farklı kilo kategorilerinde kürsüye çıkarak ilçenin spor potansiyelini gösterdi.

Müsabaka Sonuçları

Müsabakalarda; 48 kiloda Bünyamin Öztürk ikinci, 55 kiloda Alper Alış ve Salih Kaya üçüncü, 60 kiloda Ahmet Can Çelik ikinci, Ferhat Öztürk ve Ahmet Kerem Akkuş üçüncü, 65 kiloda Berat Kadir Bölükbaşı ikinci, 71 kiloda Uğur Efe Aşık üçüncü, 92 kiloda Recep Ozan dördüncü oldu.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında "Dağıstanlı’nın torunları yeniden doğuyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, güreş branşında elde edilen başarılar ve kursların ilçedeki önemi vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencileri ve emeği geçen öğretmen ile antrenörleri tebrik ederek, sporun ve özellikle güreşin ilçede yaygınlaşması için çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

