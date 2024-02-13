Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Abel Xavier, unutulmaz Galatasaray günlerini anlatarak renkli kariyerini FANATİK'e açıkladı. 2003 yılında sadece 6 ay Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu, "Galatasaray'a imza attığım gün en mutlu anımdı" dedi. Xavier, 2001-2002 sezonunda Liverpool formasıyla Ali Sami Yen'e çıktıkları maçın atmosferini hatırlayarak, "Bir gün mutlaka Galatasaray için oynamalıyım" dediğini açıkladı.

Fatih Terim'le çalışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Abel Xavier, "Fatih Terim karizma, imparator, çok güçlü bir karakter. Onunla çalıştığım dönemde bana karşı özel bir sevgisini hissettim" ifadelerini kullandı.





Kariyerinin sonlandıktan sonra Galatasaray'a transfer olamamanın hayal kırıklığını paylaşan Xavier, Türkiye ve Galatasaray'ı "ikinci evim" olarak nitelendirdi. Ayrıca, İstanbul'da yaşarken Müslüman olduğunu ve bu süreçte Galatasaray'da edindiği deneyimlerin hayatına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Portekizli futbol adamı, kariyerinde oynadığı önemli isimlerden Vincenzo Montella'nın başarılarına da değindi ve Türkiye'de antrenörlük yapmayı istediğini ifade etti. Abel Xavier, Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'ye ve kültüre kendimi çok yakın hissediyorum. Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim" dedi.

Son olarak, Galatasaray'la ilgili kısa kısa sorulara verdiği cevaplarla da dikkat çeken Abel Xavier, takımın en iyi giyinen ismi olarak kendisini gösterirken, kaptan Bülent ve Hasan Şaş gibi eski takım arkadaşlarına övgülerde bulundu.