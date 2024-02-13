Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,96 -0,51%
ALTIN
1.970,94 -1,21%

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Abel Xavier, FANATİK'e röportaj verdi! Fatih Terim ile ilgili söyledikleri herkesi şok etti! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:46
Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Abel Xavier, unutulmaz Galatasaray günlerini anlatarak renkli kariyerini FANATİK'e açıkladı. 2003 yılında sadece 6 ay Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu, "Galatasaray'a imza attığım gün en mutlu anımdı" dedi. Xavier, 2001-2002 sezonunda Liverpool formasıyla Ali Sami Yen'e çıktıkları maçın atmosferini hatırlayarak, "Bir gün mutlaka Galatasaray için oynamalıyım" dediğini açıkladı.

Fatih Terim'le çalışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Abel Xavier, "Fatih Terim karizma, imparator, çok güçlü bir karakter. Onunla çalıştığım dönemde bana karşı özel bir sevgisini hissettim" ifadelerini kullandı.

abel xavier

Kariyerinin sonlandıktan sonra Galatasaray'a transfer olamamanın hayal kırıklığını paylaşan Xavier, Türkiye ve Galatasaray'ı "ikinci evim" olarak nitelendirdi. Ayrıca, İstanbul'da yaşarken Müslüman olduğunu ve bu süreçte Galatasaray'da edindiği deneyimlerin hayatına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Portekizli futbol adamı, kariyerinde oynadığı önemli isimlerden Vincenzo Montella'nın başarılarına da değindi ve Türkiye'de antrenörlük yapmayı istediğini ifade etti. Abel Xavier, Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'ye ve kültüre kendimi çok yakın hissediyorum. Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim" dedi.

Son olarak, Galatasaray'la ilgili kısa kısa sorulara verdiği cevaplarla da dikkat çeken Abel Xavier, takımın en iyi giyinen ismi olarak kendisini gösterirken, kaptan Bülent ve Hasan Şaş gibi eski takım arkadaşlarına övgülerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu
2
Fenerbahçe sonunda Ryan Kent kararını açıkladı
3
Manchester United düğmeye bastı! İki kulüp için büyük fırsat
4
RB Leipzig- Real Madrid maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş iddia
5
Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli
6
Yapay zeka, Galatasaray-Sparta Prag maçının sonucunu açıkladı
7
Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!