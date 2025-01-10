Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:28
Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıl boyunca oluşan önemli anları seçme fırsatı sunuyor.

Oylamada أنادولو أجansı tarafından belirlenen kategorilerde, spor, siyaset, sanat gibi farklı alanlardan birçok çarpıcı fotoğraf yer alıyor. Ilıcalı, oylamaya katılarak bu önemli etkinliğe destek geldi.

Oylama sonuçları, katılımcıların seçtiği karelerin yanı sıra, geniş bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu etkinlik, fotoğraf sanatının ve belgesel niteliğindeki eserlerin değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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