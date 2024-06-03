Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert eleştiriler yönelterek Fenerbahçe'deki tansiyonu yükseltti

Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım hakkında çok sert konuştu: "Yalan yanlışla insanları kandırmaya çalışma!"

Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu listesinden aday olan Acun Ilıcalı, eski başkan Aziz Yıldırım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Katıldığı bir canlı yayında Yıldırım'ı sert bir dille eleştiren Ilıcalı, kulübün zarara uğradığını iddia etti ve Yıldırım'ın tekrar başkanlık yapma isteğini eleştirdi.





Ilıcalı'nın Eleştirileri

Ilıcalı, Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin büyük bir mali zarara uğradığını belirtti. Yıldırım'ın tekrar başkanlık yapma isteğine sert bir dille karşı çıkan Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap," şeklinde konuştu. Ayrıca Yıldırım'ın tavırlarına da tepki gösteren Ilıcalı, "O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Yükselen Tansiyon

Acun Ilıcalı'nın sert çıkışı, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık adaylığına karşı çıkan Ilıcalı, kulübün geleceği için Ali Koç yönetiminde devam edilmesi gerektiğini savundu.

Aziz Yıldırım'a Yönelik İddialar

Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Mourinho iddialarıyla ilgili olarak da konuşarak, "Mourinho olayı komple yalan. Mourinho bizle görüştükten sonra telefonunu değiştirdi, ulaşamadılar zaten. Yalan yanlışla insanları kandırmaya çalışma!" şeklinde açıklamalarda bulundu.