Galatasaray'da 2 Değişiklik: Antalyaspor Maçının 11'i ve Eksikler

Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Monaco maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında iki değişiklik yaptı. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Değişiklikler

Buruk, kalede ve hücum hattında rotasyon yaparak Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara'nın yerine sırasıyla Günay Güvenç ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Eksiklikler

Galatasaray'ın Antalya deplasmanında önemli eksikleri bulunuyor. Monaco mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra tedavileri devam eden Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı kadroda yok.

Yunus Akgün 7 maç sonra 11'de

Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşmasında 11'de yer aldı. Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı.

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai de bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Mücadeleye başlayan kadro: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen.

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

