Acun Ilıcalı'dan Arda Güler açıklaması

Acun Ilıcalı, hem projelerinde hem de gündeme dair açıklamalara imza atarken yeni futbol kulübü daha almaya karar verdiğini Arda Güler ile ilgisi olduğunu beirtti. Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı değerlendirilirken Ilıcalı, Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün İngiltere'deki son durumu açıkladı.
Hully City Başkanı, Trabzonspor'un eski ismi olan Abdülkadir Ömür başarılı bir futbolcu olurken Avrupa'da görmek istediklerinin altını çizdi. Mesut Özil örneği ile bilgilendiren Ilıcalı, Real Madrid'den gidişi anlamsız olurken transferin son gününde bir anda Arsenal'e gitti. Nuri Şahin ve Hamit Altıntop, Real Madrid'de hoca oynatmadı. Başka hoca belki oynatacaktı. Futbolcular için ciddi bakıldığında güvenli bir liman gibiyiz diye düşüncelerini savundu.
TÜM ŞEHRİ TÜRK BAYRAKLARIYLA GEZİYOR
Hull City ile play off eşiğinde yer alırken gidişatın yorumlanması istenildi. Acun Ilıcalı, bizimkisi başlarken rüya olarak görülürken amaç aile yaratmak, dünya futbolunun bir numarası olan Premier Lig'e aday olmak ve devamında ise ortaya çıkmak istediklerini belirtti.
Bakıldığında 2 sene güzel geçerken öncelikli olarak projede Türkiye'nin ismini İngilizlere güzel şekilde gösterilerek ülkenin sıcaklığını ve farklılığı hissedildi. Performans üzerinden şehirde stadın kısa srede 8-9 bin kişiye oynarken 23-25 bin olarak artış yaşandığını belirtti.
ADALETSİZLİK SÖZ KONUSU
Paraşüt parasıyla ilgili görüşmeler yaptınız İngiltere'de. Bu konuyu değiştirebilecek misiniz?'' sorusunu yanıt veren Ilıcalı, yaşanan adaletsizliği değiştirmek için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Sonuç olarak İngiltere'de ciddi oranda basında yer alırken bir şey söylediğimde haber olmaktadır. Yaşanan adaletsizlikle beraber yıllar önce paraşüt paraları çok yüksek olmazken günümüzde ise takıların çökmemesi için kurulan paraşütlerin parası sistemi fazla oluğu görüldü.
Lig düşünen senin limitin 15 milyon pound iken adamın limiti 100 milyon. Nasıl yapacağız? Adam zaten Premier Lig'den geliyor, kadrosu zaten güçlü. O kadronun üstüne öyle bir destek vererek o kadronun tamamen tutulmasını sağlıyorsun. Premier Lig takımını Championship takımı nasıl geçecek? Maç sayısı da uzun olarak 46 mücadelede yer alındı.
ARDA GÜLER DOĞRU TAKIMDA MI?
Real Madrid'in yıldız ismi Güler, hakkında sorulara yanıt verilirken Ilıcalı, Arda Güler bizim gözbebeğimiz. Kendisiyle arada görüşme yaptığını elinden geldiğinde ona tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Kapasitesi oldukça yüksek olurken 5 dakikada İspanya'da görmüş oldu.
Doğru takıma mı gitti? sorusuna ise Arda'nın ara bir takımda 3-4 sene oynamasının iyi olacağını, fakat Rea Madrid'de görünce insan ne yapsın. Real Madrid'den teklif gelince düşünülmüyor. Bu nedenşe çocuğu suçlamaya gerek olmadığını belirtti.
Acun Ilıcalı, hem projelerinde hem de gündeme dair açıklamalara imza atarken yeni futbol kulübü daha almaya karar verdiğini Arda Güler ile ilgisi olduğunu beirtti. Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı değerlendirilirken Ilıcalı, Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün İngiltere'deki son durumu açıkladı.
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