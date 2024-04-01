Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanı mı oluyor? İtiraf geldi

Hull City’nin yöneticisi Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yankı uyandıran son röportajında, takımın geleceği ve futbol tutkusuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Hull City’nin kısa sürede kaydettiği ilerlemeyi övgüyle anlatırken, kulübün Premier Lig yolculuğunda sabırlı bir strateji izleyeceğini vurguladı. Futbol sevgisinin kariyerine nasıl yön verdiğini anlatan Ilıcalı, Hull City’nin sahibi olmanın kendisi için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu belirtti. Premier Lig’e yükselme hedefiyle ilgili olarak ise, bu sürecin bir maraton olduğunu ve aceleci bir yaklaşımın tercih edilmediğini ifade etti. Ilıcalı’nın futbol yöneticiliği ve takımın geleceği hakkındaki bu içten yorumları, Hull City taraftarları arasında heyecan yarattı ve futbol dünyasında geniş yankı buldu. İşte Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar:





Hull City’nin yöneticisi Acun Ilıcalı, son röportajında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Öncelikle, Hull City’nin zamanla nasıl ilerlediğine işaret eden Ilıcalı, “Şu an için başarılı buluyorum takımı. Aldığımızda 21. sıradaydı, şimdi 7. Tabii hayalimizdeki başarılara ulaşmadık ama bu iş merdiven çıkmak gibi bir olay. Kendi kariyerimde de öyle oldu zaten. İngiltere maceramızda da adım adım merdivenleri çıkmak istiyorum. Premier Lig için bir süre veremem çünkü bunun hızlısı da yavaşı da beni mutlu etmez. Sakin sakin çıkalım istiyorum.” şeklinde konuştu.



Hull City’nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, kulübü satın almasının finansal bir risk taşıyıp taşımadığı sorulduğunda, “Çok güzel bir soru. Ben futbol delisiyim. Hayatta en mutlu olduğun 10 olayı say desen ilk 3'te futbol çıkabilir. Bir futbol sevdalısı olarak futbolu dibine kadar yaşayacağım, aynı zamanda kendimi de bir yarışın içine sokabileceğim bir operasyon düşünürsek, benim hayalimdeki operasyon ancak bu olabilir. Hayat felsefem sevdiğim işleri yapıp, oralarda başarılı olup, bir şekilde yeni başarılara yönelme isteği” şeklinde yanıt verdi.

Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, "Premier Lig her yıl yeniden kurulan bir hayal midir?” sorusuna, “Kesinlikle öyle. Biraz futboldaki kondisyon gibi düşünün. Bazısının nefesi yeter, bazısının yetmez. Çünkü ciddi bir risk. Bir yandan da para yatırman lazım. Yanlış 3 transferle 3 seneyi kaybedip 50 milyon euro zarar yapabilirsin. Yıllar önce FM (Football Manager) çok oynardık. Baktığın zaman bunun gerçeğini yaşıyorum şu an ama gerçeği zormuş” diye belirtti. Ayrıca, “Eğer Hull City şu anda Süper Lig’de mücadele ediyor olsaydı, şampiyon olabilir miydi?” sorusuna da, “Üç sene önce gelseydi şampiyonluğa oynardı. İki sene önce olurdu, bu sene olamazdı. Ama 3. olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroda Türkiye'de arayı açmış durumda." şeklinde yanıt verdi.

Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, Süper Lig’den iki oyuncu transfer etme şansına sahip olsaydı tercihlerini açıkladı: "Sezon sonuna kadar iki futbolcu alacak hakkım olsa, gözümü kapatıp Fred'i alırım. Seri-Fred-Ozan üçlüsü öyle güzel olur ki keyifli keyifli otur seyret. Bir de Muslera'yı alırım. Al Muslera'yı, hoş geldin Premier Lig!" şeklinde ifade etti.

Acun Ilıcalı’ya Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı sorulduğunda, "Ozan Tufan'ın millî takıma seçilmemesi, seçilemeyeceği anlamına gelmez. Onun bu performansını sürdürmesi lazım. 8 gol atmış. Bence geniş kadroda kesinlikle olması lazım. Hak ediyor. Tarz olarak da top taşır, savunması çok iyi, ikili mücadelesi çok çok iyi. Güzel bir kadromuz var ama son iki hazırlık maçında yumuşak kaldı. Sinyaller veriyor. Kadronun dinamizmi ve sertliği için Ozan şart." şeklinde yanıt verdi.





Acun Ilıcalı, Fatih Terim’in Panathinaikos’a transfer sürecine dair soruları yanıtlarken, "Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos yakın dostum. Çok mutsuz ve umutsuzdu. Ciddi bir yatırım yapmasına rağmen takım bir şekilde istediğini veremiyordu. Geçen sene ciddi bir puan farkı yapmışlardı ama şampiyonluğu verdiler. Dertleşirken tavsiyemi sordu. Benim de aklıma winner (kazanan) bir isim olduğu için Fatih Terim geldi. Başkan önce bir şaşırdı. Dedi ki 'Terim'i gelmeye ikna edebilir misin?' Ben de, 'Projen iyi, Fatih hoca zor işleri sever' dedim. İki taraf da sıcak bakınca gerçekleşti. Bir kimya oluştu. Panathinaikos Başkanı için de Fatih Terim ile 3 dakika sohbet etmesi yetti" dedi.

Hull City’nin Başkanı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta yaşanan tatsız olaylarla ilgili olarak hakem Halil Umut Meler’i eleştirdi. "Defalarca Trabzon'a gittim, ağırlandım. Fenerbahçeli olduğumu bilmiyorlar mı? Beni yemeklerle ağırladılar. O gün olayları engelleyebilecek tek kişi vardı, o da hakem. Bakacaksın etrafına, seyirci çok sinirli ve her şey olabilecekse tatil et hemen. Samimi olarak söylüyorum Halil Umut Meler'e dava açılması lazım. Herkesin hayatını riske etti orada. Olayı ön göreceksin. Türkiye'de ön göremeyen tek kişi vardı, o da hakem. Maçı seyrederken televizyon başında 'Birazdan seyirci sahaya girebilir' duygusunu yaşamadınız mı? Ben yaşadım... O zaman ne yapacaksın, riske etmeyeceksin. Bu dünyada ilk defa olmadı" ifadelerini kullandı.





Türk futbolunun deneyimli ismi Acun Ilıcalı, hakem performansları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkındaki düşüncelerini açık yüreklilikle dile getirdi. Ilıcalı, Türk hakemliğinin mevcut durumunu eleştirirken, “Hakemlerimizin bir süreliğine dinlenmeye ihtiyacı var. Sahada şahit olduğum performanslar, beklediğimizin çok ötesinde. Kişisel olarak hakemlerimizi seviyorum; ancak mesleki anlamda bakıldığında, karşılaştığımız tablo tam anlamıyla bir felaket” dedi. VAR sistemine gelince, Ilıcalı, teknolojinin sağladığı imkanlara rağmen yapılan hataların kabul edilemez olduğunu belirtti: “Artık her açıdan görüntü sağlayabilen bir teknolojiye sahibiz. Eğer hâlâ yanlış kararlar veriliyorsa, bu durum mesleki yetersizliği işaret ediyor. VAR’ın getirilmesiyle birlikte, hakem hataları artık insani hatalar olmaktan çıktı ve tartışmaların dozu arttı.” şeklinde konuştu. Ilıcalı’nın bu çarpıcı yorumları, Türk futbolunda hakemlik ve teknoloji kullanımının geleceği üzerine ciddi bir tartışma başlattı.

Acun Ilıcalı, Türk hakemlerinin performansını değerlendirirken, "Türk hakemliğinin biraz oturmaya ihtiyacı var. Biraz uzansın, hatta bence uyusun… Hakemlerin belirli bir dönem uyutulmasından yanayım. Sahada gördüklerim aklımın çok çok ötesinde. İnsan olarak hepsini severim, pırlanta gibi insanlar ama bu başka bir konu. Mesleki açıdan değerlendirmemi istiyorsan ortada tam bir facia var.” şeklinde konuştu.



Acun Ilıcalı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin görüşlerini dile getirirken, “Sana teknoloji vermişler artık. 'Göremedim' diye bir şey kalmamış. Sana 6 açıdan, 8 açıdan görüntü verebiliyorlar, sen hâlâ burada yanlış karar veriyorsan, bu meslekteki yetersizliğini gösterir. VAR yokken bu kadar tartışılmıyordu. Biz şu an çıldırmak üzereyiz. Bunun da sebebi VAR. Çünkü hakem hataları insani bir hata olmaktan çıktı. Gördüğünü vermemeye dönünce iş, sinirler bozuluyor. Eskiden bu kadar bozuluyor muydu, ben size sorayım? O hakem dinlendiriliyordu, yeni hakem geliyordu. Şu anki durumun problemi VAR... 'VAR hataları azalttı mı?' diyorsanız bence belli ölçüde azaltsa da tartışmaları çoğalttı” ifadelerini kullandı.

MHK toplantısının sosyal medyada yayılmasına dair Ilıcalı’nın yorumları şu şekildeydi: "Bunu 3-4 aydır söylüyordum da belgesi geldi. Ben hep 'Türk hakemliği bitmiştir' dedim. Bir belge gerekiyordu belki de bu belge geldi. Bu konuşmanın olduğu ortam, Türk futbol ligini yönetemez. Kesin görüşüm budur. Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayların kökeni de bu. Türk futbolunun içine fitne girmiş durumda. Provokasyonu göz ardı etmeyin."