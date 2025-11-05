Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Domaniç Kocadağ'da Yürüdü: 'Doğayı Koruyun' Çağrısı

Sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde düzenlenen doğa etkinliği

Kütahya’nın Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) üyeleri, Domaniç Kocadağ’da gerçekleştirilen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılar sonbaharın tüm renkleri eşliğinde yürüdü, fotoğraf çekti ve etkinlik sonunda "Doğayı koruyun" çağrısında bulundu.

Kulüp, bu haftayı ise kamp yaparak geçirdi. Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS), geleneksel doğa etkinlikleri takvimine Domaniç Kocadağ’ı ekledi ve etkinlik iki ayrı grup halinde düzenlendi.

TADOK tarafından düzenlenen etkinlik, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş Grubu olmak üzere iki farklı kategoride yürütüldü. Katılımcılar, Domaniç Kocadağ’ın eşsiz güzelliği içinde uzun ve keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek doğa koruma bilincine vurgu yaptı. Doğanay, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz Haftasonu Doğa Etkinliğimizi, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş grubu olarak iki ayrı etkinlik halinde Domaniç Kocadağ’da düzenledik. Sonbaharın eşsiz güzelliği içinde yürümenin, fotoğraf çekmenin doyasıya mutluluğunu yaşadık. Etkinliğimize katılan doğa severlere çok teşekkür ederiz. Doğayı koruyun."

Başkan Doğanay’ın çağrısı, tüm doğa severler tarafından destek buldu.

TADOS ÜYELERİ 'DOĞAYI KORUYUN' ÇAĞRISIYLA YÜRÜDÜ