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Acun Ilıcalı o spor kanalının yarısını satın aldı

Acun Ilıcalı'dan yine büyük hamle! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:02
Acun Ilıcalı o spor kanalının yarısını satın aldı

İş insanı Acun Ilıcalı o kanalın yüzde 50'sini aldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK HAMLE

Acun Ilıcalı Alman Spor Kanalı olarak bilinen Sport1 kanal hisselerinden yarısını 30 milyon Euro karşılığında satın aldı. Kanal satışlarından önce kanalın tek sahibi İsviçreli Medya Gruplarından Highlight Communications idi. Yapılan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın sporla ilgili programları bu kanalda yayınlanacak. 

acun ılıcalı o kanalın yarısını aldı

Aynı zamanda Exatlon isimli yeni bir içerik de kanalda paylaşılacak. Anlaşmayla birlikte içeriğin tüketildiği değil de deneyimlediği bir izlenme olması planlanıyor. Coğrafi ve kültürel engeller aşılarak en iyi şekilde içerikler yapılma hedefleri var. Almanya ve Türkiye'nin en iyi spor içeriklerinin kanalda başarıyla yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yaz Highlight Communications şirketi kanalın hisselerini tamamen veya kısmen satışa çıkaracağını duyurmuştu. Şirket kanalın daha fazla gelişmesini istediklerini açıklamıştı. 

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