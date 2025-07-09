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Adana Çiltar Masa Tenisi, Avrupa'da Şampiyonluk Hedefliyor

Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü, Süper Lig şampiyonu olarak Avrupa'da zafer peşinde koşuyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 11:54
Adana Çiltar Masa Tenisi, Avrupa'da Şampiyonluk Hedefliyor

Adana Çiltar Masa Tenisi, Avrupa'da Şampiyonluk Hedefliyor

Masa Tenisi Süper Lig'inde kupayı kazanan Adana temsilcisi, Avrupa kupalarında başarıyı hedefliyor.

EREN BOZKURT - NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce üç kez mücadele ettiği Avrupa kupalarında bu kez şampiyonluğu hedefliyor.

NAVEK Süper Ligi’nin 2024-2025 sezonunu, kendisiyle aynı puandaki Fenerbahçe’yi ikili averajla geride bırakarak tamamlayan Adana Çiltar MTSK Erkek Takımı, dördüncü kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. Süper Lig'deki beşinci şampiyonluğunu elde eden Adana ekibi, Türk sporcu Görkem Öçal’ın yanı sıra iki yabancı oyuncu ile kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Daha önce üç kez çıktığı Avrupa arenasında bir kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Adana Çiltar MTSK, bu sezon güçlü kadrosuyla şampiyonluğu hedefliyor.

“Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak”

Kulüp Başkanı Ali Türemiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonu şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti. İlk yarıyı lider Fenerbahçe'nin gerisinde tamamladıklarını ifade eden Türemiş, ikinci yarının son maçında sarı-lacivertli takımı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.

Türemiş, geçen sezonun kendileri için çok verimli geçtiğini vurgulayarak, Süper Lig’in yanı sıra yıldızlar ve büyüklerde de Türkiye şampiyonu olduklarının altını çizdi. Gelecek sezon Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme hakları olduğunu hatırlatan Türemiş, "Hedefimiz Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek. Geçen yıl kadromuzdaki oyunculardan biri dünya sıralamasında ilk 50, diğeri ilk 100 içinde yer alıyordu. Türk oyuncu olarak da şampiyonumuz Görkem Öçal vardı. Yani iyi bir takımımız vardı. Kadromuza biri Avrupalı, diğeri de Kore ya da Çinli olmak üzere iki oyuncu takviyesi yapacağız. Daha önce Avrupa kupalarına üç kez katıldık. Hedefimiz Avrupa’da da şampiyon olmak." dedi.

Türemiş, gelecek sezon ligde hem kadın hem erkek takımlarıyla mücadele edeceklerini de ekledi.

“Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart”

Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan, ligi şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Şampiyonluğun ardından Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandıklarını anlatan Atakan, "Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart. İkinci oyuncumuz Uzak Doğu ülkelerinden, üçüncü sporcumuz Avrupa şampiyonu Görkem Öçal olacak. Transferlerden sonra da hedefimiz belirlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK)...

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce 3 kez mücadele ettiği Avrupa'da bu kez kupaya ulaşmak istiyor. Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK)...

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce 3 kez mücadele ettiği Avrupa'da bu kez kupaya ulaşmak istiyor. Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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