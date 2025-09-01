Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler: Palaz ve Altıparmak'ın Açıklamaları

Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler: Maç Sonrasında İki Teknik Direktörün Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etmesi, karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik direktöründen sert ve duygusal açıklamalar getirdi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında skordan dolayı konuşmanın güç olduğunu belirtti. Palaz, takımın genç yapısına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bu tarz bir skorla karşılaşmak yıpratıcı oluyor". Palaz, bunun hem mental hem de fiziksel yıpranmaları olacağını ve kolay bir süreç olmadığını vurguladı.

Genç oyuncuların durumuna ilişkin Palaz'ın açıklaması aynen şu şekilde yer aldı: "Oyuncularıma maçtan sonra bu duyguyu unutmamaları gerektiğini anlattım. Çünkü bu kolay toparlanacak bir süreç olmayabilir onlar için, çok gençler. Bizlerin hayat ve futbol tecrübeleri daha fazla ama onlar henüz 17-18 yaşlarında genç kardeşlerimiz."

Palaz, skordan dolayı bahaneye sığınmayacağını ifade ederek maçta bir kırılma anı olduğunu ve hakem kararına dikkat çekti: "Yine bir ama diyeceğim. Skor 1-1 iken atağa çıkarken hakem arkadaşımız faul verdi, topta gitti gol oldu. Enteresan bir karardı benim için, görüntü var ve insanlar izledi. Tabii ki skor ortada olduğu için oraya mı takıldınız diye düşünebilirsiniz. Ben oraya takılmak zorundayım, o benim için kırılma anı."

Palaz ayrıca maçta ilk defa sahaya çıkan ve profesyonel futbol oynayan Ahmet Bolat'tan da söz etti: "Sahaya ilk defa çıkan, profesyonel futbol oynayan Ahmet Bolat kardeşimiz adına çok mutlu oldum, bir gol attı. Kendisi Hatay depreminde büyük acılar yaşayan bir kardeşimiz. Bu anlamda devam etseydi skor, onun için inanılmaz bir gece olacaktı. Belki de ikinci golünü de atacaktı ama bazıları müsaade etmedi diyeceğim."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise çok istedikleri bir galibiyeti aldıklarını belirtti ve maçın skorunun bu sezon ligin en farklı galibiyetlerinden biri olabileceğini ifade etti.

Altıparmak, oyuncularına maç boyunca rakibe saygılı olmalarını söylediğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu maçta oyunun başından itibaren oyuncularıma söylediğim tek şey rakibe saygılı olmaktı. Ne kadar genç olurlarsa olsunlar onlara karşı ciddi olmak gerekiyor. Çünkü taraftar onları gerçekten müthiş sahipleniyor."

Teknik direktör, takımında gelecekte adından söz ettirecek oyuncular bulunduğunu belirtti ve maç içinde özellikle kanatları iyi kullandıklarını, ikinci yarıyı ciddiyetle oynadıklarını söyledi. Altıparmak sözlerini şöyle tamamladı: "Milli takım arası var. Lige belki kötü başladık ama araya iyi girdik. Eksikleri olan oyuncularımız da milli takım arasında daha iyi olacak. İyi bir takım olduk, daha iyi olacağız. Şu an hedefimiz olan yere yavaş yavaş ilerliyoruz."

Sonuç olarak, 8-1'lik skor hem Adana Demirspor cephesinde genç oyuncular için uyarıcı bir deneyim hem de Amed için moral ve güven tazeleyen bir galibiyet olarak öne çıktı.