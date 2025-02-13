Adana Demirspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yoğun bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolculardan Tayfun Aydoğan da antrenmanda yer aldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolculardan Tayfun Aydoğan da antrenmanda yer aldı.