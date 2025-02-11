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Adana Demirspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Adana Demirspor, Antalyaspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:42
Adana Demirspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Adana Demirspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklara start verdi. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların pozisyonlarına göre ayrıldığı gruplar halinde savunma, orta saha ve forvet oyuncularının çalışmalarını sürdürmesiyle devam etti.

İki takım arasındaki mücadele ise 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Salih Karvazlı (28) da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Salih Karvazlı (28) da yer aldı.

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