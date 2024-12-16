Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yenerek Öne Geçti

Trendyol Süper Lig'de Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda her iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanmadı. Ancak maçın 58. dakikasında, ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov sonrasında yükselen Emirhan Topçu istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan tarafından sağ kanattan kullanılan köşe atışında, Semih Kılıçsoy ön direkte etkili bir vuruş yaptı ancak kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

72. dakikada Beşiktaş, farkı bire indirdi. Sol kanattan Muçi'nin köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Yusuf Barasi'nin müdahalesiyle Al Musrati'ye ulaştı ve o, kafa ile topu filelere gönderdi: 2-1.

Son Dakikalar ve Gelişmeler

87. dakikada, sağ kanattan kullanılan köşe atışında yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda, kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu yine kornere çeldi.

90+8. dakikada, Joao Mario'nun köşe atışında Semih Kılıçsoy'un kafayla arkaya aşırttığı topa kaleci ile karşı karşıya kalan Al Musrati'nin vuruşu, kaleci Deniz Dönmezer'den geri döndü.

Sonuç olarak, Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve puan durumunda önemli bir adım atmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (solda), karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide hazır bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı (solda), karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide hazır bulundu.