Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç ile devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren bu çalışmanın ardından oyuncuların motivasyonu ve performansı gözlemlendi.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Aimbetov, antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Aimbetov, antrenmanda yer aldı.