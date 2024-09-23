Adana Demirspor'da Michael Valkanis Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Adana Demirspor'da Yenilik Zamanı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırma kararı aldı.

Resmi Açıklama

Kulüp, yaptığı basın açıklaması ile durumu doğruladı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Periyottaki Performans

Valkanis yönetiminde, Adana Demirspor Süper Lig'de oynadığı 6 maçta sadece bir kez berabere kalırken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte ekip, ligde son sırada yer alıyor.