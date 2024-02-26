Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Adana Demirspor'da futbol sahnesi, Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmalarının ardından yaşanan gelişmelerle çalkalanmaya devam ediyor. Başkan Murat Sancak'ın istifasının hemen ardından başkanlık koltuğuna oturan Metin Korkmaz, takımın başına geçerken, kulüpte beklenmedik bir olay meydana geldi.

Trabzon deplasmanından dönüşte havalimanında Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ile Başkan Danışmanı Gökhan Göktürk arasında çıkan kavga, kulüp içinde şok etkisi yarattı. Ajansspor'un haberine göre, bu olayın ardından 33 yaşındaki Balotelli, kadro dışı bırakıldı. Adana Demirspor'un sezon boyunca yaşadığı kötü performansın ardından gelen bu olay, takımın içsel sorunlarını daha da derinleştirdi.





Balotelli, bu sezon ligde sekiz maçta forma giyip dört gol atmış olsa da, yaşanan kavga sonrasında takım dışında tutulmasıyla birlikte geleceği belirsiz bir noktaya sürüklendi. Adana Demirspor'un ligdeki kötü performansı ve yönetim değişiklikleriyle birlikte, kulüp içindeki bu çalkantılı dönem, taraftarları endişelendiriyor.

Başkanlık değişimi, istifalar ve yıldız oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla sarsılan Adana Demirspor, önümüzdeki günlerde nasıl bir çıkış sergileyecek merak konusu olmaya devam ediyor.