Adana Demirspor'da yaprak dökümü başlıyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı rekabet devam ederken Adana Demirspor'da deprem etkisi yaratılırken takımın yıldızlarından olan Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmesinin fesh edildiği belirtildi.

MAAŞLARDA AKSAMALAR YAŞANDI

Adana Demirspor'da futbolcuların maaşlarında aksamalar olduğu belirtildi. Murat Sancak iddialar üzerinde doğrulama yapıldı. Maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkesin balıklama atladığını ifade edildi.



