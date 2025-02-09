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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:50
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Maç Sonuçları

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı maçı 3-2’lik skorla kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın Gelişimi

Maçın 57. dakikasında Kasımpaşa, farkı ikiye çıkarmayı başardı. Winck’in sağdan yaptığı ortada, Da Costa ön direkte müthiş bir vuruş yaparak topu uzak köşeye gönderdi ve skoru 3-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Çaykur Rizespor ikinci gol sevincini yaşadı. Hadziahmetovic’in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, Alikulov iyi yükselerek kafayla topu kale alanına gönderdi. Sowe, kale önünde topa dokunarak, kaleci Sinan Bolat’ın yanından ağlarla buluşturdu ve skor 3-2’ye geldi.

Sonuç olarak, Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki mücadelesine devam etti.

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