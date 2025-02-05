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Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:03
Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulübün tesislerinde yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Antrenman Detayları

Günün antrenmanı, ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertli oyuncular, daha sonra gruplar halinde çeşitli teknik çalışmalarla devam etti. Savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Maç Zamanı

Adana Demirspor, Galatasaray ile büyük bir mücadeleye çıkacak. İki takım, 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu maç, ligin ikinci yarısındaki önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

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