Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yenerek İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

Adana Demirspor, Hatayspor'u Deplasmanda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Mücadele Detayları

Karşılaşmanın 52. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, kaleci Deniz Eren Dönmezer ceza sahasında Cengiz Demir'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından Cengiz'e kırmızı kart gösterdi ve oyuncuyu oyun dışına gönderdi.

61. dakikada Adana Demirspor, Semih Güler'in uzak mesafeden attığı golle beraberliği sağladı: 1-1.

68. dakikada Hatayspor'dan Boutobba sağdan şut çekti, ancak kaleci Murat Uğur Eser tehlikeyi önlemeyi başardı.

70. dakikada Adana Demirspor, Ozan Demirbağ'ın köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçti: 1-2.

75. dakikada durum 1-3 oldu. Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına hızlı bir giriş yaptı ve meşin yuvarlağı Aimbetov'a bıraktı. Aimbetov, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı.

88. dakikada Hatayspor'un köşe atışında Recep Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Bu galibiyetle Adana Demirspor, ligdeki ilk deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Abat Aimbetov'un (17) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Abat Aimbetov'un (17) attığı golün ardından sevinç yaşadı.