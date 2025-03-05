Adana Demirspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kendi tesislerinde antrenman yaptı.

Idman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, mavi-lacivertli futbolcular kuvvet çalışmaları ve 5’e 2 pas oyunu gerçekleştirdi. Bu sıkı antrenman, takımın zorlu maç öncesi formunu artırmak için büyük önem taşıyor.

Maç Tarihi ve Saati

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek. İki takım, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı (sağda) yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı (sağda) yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.