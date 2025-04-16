Adana Demirspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapılacak maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertli ekip, ardından savunma, orta saha ve forvet oyuncularını ayrı ayrı gruplar halinde çalıştırdı.

Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan Adana Demirspor, yarınki çalışmalara devam etmeyi planlıyor.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Arda Okan Kurtulan da (solda) yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Arda Okan Kurtulan da (solda) yer aldı.