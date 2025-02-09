Adana Demirspor'un Eski Başkanı Metin Korkmaz'dan Çarpıcı Açıklama

Metin Korkmaz'dan Önemli Açıklama

Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray maçında yaşanan olaylar sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. 34. dakikada sahadan çekilen takımın bu eyleminin Merkez Hakem Kurulu (MHK) karşısında bir tepki olduğunu vurguladı.

Maçın Tatil Edilmesi

RAMS Park'ta gerçekleştirilen müsabakanın 34. dakikasında Adana Demirspor, hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde sahadan çekilirken, hakem bir müddet bekleyerek maçın tatil edildiğini ilan etti.

Korkmaz'dan Çarpıcı İfadeler

Anons ile birlikte stattan ayrılan Metin Korkmaz, aracına doğru ilerlerken kısa bir açıklamada bulundu. Penaltı pozisyonuna işaret eden Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır."