Adana Demirspor'un Süper Lig Macerası 4 Sezon Sonunda Noktalandı

Adana Demirspor, 4 sezon süren Süper Lig serüvenine veda etti. Küme düşmesi kesinleşen takım, zorlu bir sezon geçirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:22
Adana Demirspor'un Süper Lig Macerası 4 Sezon Sonunda Noktalandı

Adana Demirspor'un Süper Lig'deki Zorlu Dönemi

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligde macerasını yalnızca 4 sezon sürdürebildi.

Mavi-lacivertli ekip, 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, çeşitli gerekçelerle verilen toplam 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana gerileyerek son sırada yer aldı. Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesi sonrasında sezonu son dördü bitirmesi kesinleşti.

Transfer Yasağı ve Takviye Eksikliği

Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon uyguladığı transfer yasağını kaldıracak adımları atamadı. Sezon başında birçok oyuncusu ile yollarını ayıran mavi-lacivertliler, lige takviye yapamadan başladı. İlk altı haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan takımda teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.

Yardımcı antrenör Serkan Damla dönemi de kötü sonuçları durduramadı ve Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açıldı. Ancak Dalcı yönetiminde de zor günler devam etti; 8 lig maçında 2 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşandı. Son olarak, altyapıdıran Mustafa Alper Avcı ile anlaşan mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Puan Silme Cezaları ve Sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta sahadan çekilen Adana ekibine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yine 3 puan silme cezası uyguladı. FIFA'nın da 6 puan silme cezası vermesiyle Adana'nın puan silme cezası toplam 12'ye yükseldi.

Son Dönem Performansı

Adana Demirspor, 2020-2021 sezonunu TFF 1. Lig'de şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselmişti. İlk sezonunu 55 puanla 9. sırada, 2022-2023'ü ise 69 puanla 4. sırada tamamladı. Geçen sezon 44 puan ile 12. sırada yer alan mavi-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı sezonu da tamamladı. Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde 6 eleme maçında 12 gol atıp 8 gol yemişlerdi.

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