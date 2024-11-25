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Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Serkan Damla'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Adana Demirspor'un 5-0 yenildiği Trabzonspor maçının ardından Serkan Damla, mücadelelerinin asla kendilerine yakışmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:14
Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Serkan Damla'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Adana Demirspor, Trabzonspor Karşısında Şok Edici Bir Yenilgi Aldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası Adana Demirspor'un teknik sorumlusunun yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Serkan Damla: "Sahadaki Mücadelemiz Bize Yakışmadı"

Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, basın toplantısında oyuna başlamadan önce her şeyi planladıklarını ancak genç ve tecrübesiz bir takım oldukları için ilk dakikalarda yedikleri erken golün kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. "Erken gol bizi kırdı. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı; ikinci yarının başında şanssız bir gol daha yedik. Direncimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonumuzu kaybettik," dedi.

Genç Oyuncular ve Sakatlıklar Performansı Etkiledi

Damla, daha önceki maçlarda rakibe daha yakın ve temaslı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Bu maçta bu oyunumuzu gösteremedik. Kadromuzda 7 altyapıdan oyuncu vardı. Çok önemli bir oyuncu olan İzzet'in sakatlanması ve Maestro'nun milli takımdan geç dönmesi, fazla sayıda sakat oyuncunun varlığı bizi etkiledi," şeklinde konuştu.

Son olarak, Serkan Damla Adana Demirspor camiasından özür dileyerek, "Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı. Önceki maçlardaki mücadeleyi bugün gösteremedik. Bir an önce toparlanmamız gerekir," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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