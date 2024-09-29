Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi

Bodrum FK Maçı Sonrası Serkan Damla'nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Sipay Bodrum FK'ye 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik sorumlus Serkan Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

Hedefimiz Duran Top Analizi İdi

Maç öncesi rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Damla, "Duran toplar üzerinde çokça çalıştık. Ancak, çalıştığımız yerden gol yememiz gerçekten canımızı sıktı." dedi.

Genç Oyuncularımızın Tecrübe Eksikliği Var

Damla, genç oyuncuların lig tecrübesinin az olduğunu vurgulayarak, "Yediğimiz goller, buradaki kırılganlık ve özgüven eksikliği yaratıyor. Bu nedenle ikinci golü de erken yedik. Ancak, mücadele gücümüzle 2-1'i yakalayabildik," ifadesini kullandı.

Hakem Kararlarına Dikkat!

İlk gol ve penaltı pozisyonları öncesinde net faullerin olduğunu savunan Damla, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Birlikteliğe İhtiyacımız Var

Adana Demirspor'un büyük bir camia olduğunu belirten Damla, "Gerçekten çok genç ve özverili oyuncularımız var. Bu süreçte birlik olmamız, camiamız için çok önemli. Bu zorlukların üstesinden el birliğiyle geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.