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Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak

Adana Demirspor'da başkan değişikliği! Murat Sancak görevini Bedirhan Durak'a devretti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:31
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak

Adana Demirspor'un Yeni Dönemi Başlıyor

Adana Demirspor Kulübü, yeni bir liderle yoluna devam ediyor. Kulüp başkanlığı görevini Murat Sancak, Bedirhan Durak’a devretti.

Murat Sancak’tan Açıklama

Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık görevini Bedirhan Durak'a devrettiğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki süreçte Murat Sancak olarak, Adana Demirspor'a zarar veren tüm olumsuzlukları kamuoyuyla paylaşacağım.”

Sancak, kulübün içerisinde bazı kişilerin kötü niyetli olduğunu ve Adana Demirspor'un geleceği için bu kişileri eleştireceğini ifade etti.

Taraftarlara veda mesajı

Sancak, taraftarlara seslenerek:

“Gerçek mavi-lacivert sevdalılarından özür diliyorum ve hakkınızı helal edin.”

Başkan Sancak, kulüp içerisindeki kötü hizmetleri gözler önüne sermek ve Adana Demirspor’u hak eden kişilere devretmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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