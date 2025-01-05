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Adanaspor-Amed Sportif Maçında Beklenen Galibiyet Gelmedi

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Amed Sportif ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası taraftara üzgün olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:44
Adanaspor-Amed Sportif Maçında Beklenen Galibiyet Gelmedi

Adanaspor-Amed Sportif Maçında Galibiyet Umudu Tükenmedi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama bugün olmadı, gerçekten çok üzgünüm." dedi.

Yusuf Şimşek: "Mücadelemiz Devam Edecek"

Açıklamalarında, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Şimşek, "Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra neredeyse tek kale oynadık ama galip gelemedik. Bu takım, fark yememeye çalışan bir takımdan gol yememeyi öğrenen bir takıma geldi. Galip gelmediğimiz zaman üzülen bir takım haline geldik." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Diakite'nin sakatlığının ciddi göründüğünü de sözlerine ekleyen Şimşek, "Yarın tedavisine başlanacak." diye açıkladı.

Amed Sportif Teknik Direktörü Servet Çetin'in Görüşleri

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise karşılaşmayı iyi analiz ettiklerini vurguladı. "Ön bölgede biraz sıkıntımız var. Topu oralara kadar getiriyoruz ama rakibin ceza sahasında etkisiz kalıyoruz," diyen Çetin, "Rakip 10 kişi kalmasına rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikapımız ise oyuncu değişikliği yapamamamız. Yine de 10 kişi kaldıktan sonra alınan bir puan, bir puandır." şeklinde konuştu.

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