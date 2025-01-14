Adanaspor'dan 4 Yeni Transfer: Hedef Süper Lig

Adanaspor, 4 futbolcumuzla sözleşme imzaladı. İkinci Başkan Pütün, yeni transferlerle başarıya odaklandıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:39
Adanaspor'dan 4 Yeni Transfer: Hedef Süper Lig

Adanaspor'dan 4 Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yeni katılan futbolcular Endri Çekici, Nurullah Aslan, Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan oldu.

İmza Töreni Gerçekleşti

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, transfer dönemini açtıklarını belirtti. Pütün, kadrolarına kattıkları oyuncuların hayırlı olmasını diledi ve Adanaspor'u daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Yeni Transferlerin Kalitesi

Pütün, yeni gelen oyuncuların kalitesinden bahsetti: "Hepsi birbirinden kaliteli, değerli insanlar. Yeni oyuncularımıza, Adanaspor'a hoş geldiniz diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerle beraber başarılı olacaklarından hiç şüphem yok." Pütün, transferler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ve bu hafta 2-3 yeni transferin daha açıklanacağını duyurdu.

Orkan Çınar İle İlgili Güven

Pütün, Orkan Çınar'ın takıma katıldığını belirterek, "Orkan, çok yetenekli bir futbolcu. Uzun dönemdir futboldan uzak kaldı. Ona yükleme yapılıyor." dedi.

Yeni Gelen Futbolcuların Hedefleri

Transfer olan futbolcular da hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokol Cikalleshi, "En hızlı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Nurullah Aslan, Adanaspor'un Süper Lig'de olması gerektiğine vurgu yaparak, "Adanaspor'un yeri Süper Lig. Takımı bu ligde tutacağız," dedi.

Andrei Ivan ise, sezonu en iyi şekilde bitirmek için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Endri Çekici de, "Adanaspor'un yerinin kesinlikle burası olmaması lazım. Her şeyi yapacağız," şeklinde ifade etti.

Taraftarın Önemi

Pütün, taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken, yeni transferlerin ve başarıların ardından taraftar sayısının artacağını da söyledi. İlk iç saha maçında destek beklediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından, yeni oyuncularla opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncular Endri Çekici (sağ 3), Nurullah Aslan (sol 2)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncular Endri Çekici (sağ 3), Nurullah Aslan (sol 2), Sokol Cikalleshi (sol 4) ve Andrei Ivan (sol 3) ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncular Endri Çekici (sağ 3), Nurullah Aslan (sol 2)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncular Endri Çekici (sağ 3), Nurullah Aslan (sol 2), Sokol Cikalleshi (sol 4) ve Andrei Ivan (sol 3) ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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