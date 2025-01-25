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Adanaspor - Iğdır FK Maç Sonrası Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, ekibini layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi. Iğdır FK'nın teknik direktörü ise orta saha mücadelesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:44
Adanaspor - Iğdır FK Maç Sonrası Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Yusuf Şimşek: "Adanaspor'u Layık Olduğu Yere Getireceğiz"

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Biz en kısa zamanda Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ayrıca Bolu'daki otel yangınında ve Konya'daki çöken binada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı da diledi. Zor bir maç olacağını biliyorlardı ve iyi mücadele ettiklerini belirten Şimşek, "Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Bizlere güvenen başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi 90 dakika desteklediler, bu desteklerini devam ettirsinler," dedi.

Osman Özköylü: "Savunmada Güçlüydük"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın her iki taraf açısından iyi bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi. Özellikle ikinci yarıda iyi pozisyonlara girdiklerini ifade eden Özköylü, "Savunmada güçlü durduk. Arkadaşlarımız çok özverili bir oyun oynadı," şeklinde konuştu.

Özköylü, takımının kazanılan penaltı atışının gole çevrilememesine de dikkat çekerek, "Sahada harcanan bu emeğin karşılığı böyle bir penaltı olmamalıydı. Valentin çok kıymetli bir oyuncu ama sahadaki emeği görerek attığı penaltının ciddiyetinin çok daha iyi olması gerekiyordu," dedi. Bu dönemde yeni transferlerle birlikte takım için bir sayfa açmak istediklerini belirten Özköylü, "Ama bugün Adanaspor buna çok müsaade etmedi," diyerek sözlerini tamamladı.

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