Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Nefes Kesen Karşılaşma

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Adanaspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın sonucunda Adanaspor, ev sahibi takımı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Adanaspor'un ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Gözler, bu galibiyetin ardından Adanaspor'un bir sonraki maçındaki performansına çevrildi. Futbolseverler, takımlarını destekleme adına stadyumlarda yerini alacak.