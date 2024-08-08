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Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu ile Anlaştı

Adanaspor, FC Luzern'den defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:59
Adanaspor, Serkan İzmirlioğlu ile Anlaştı

Adanaspor'dan Önemli Bir Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre Süper Lig takımlarından FC Luzern ile yollarını ayıran defans oyuncusu Serkan İzmirlioğlu'nu kadrosuna dahil etti. Bu transfer, takımın defansif gücünü arttırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklama ve Sözleşme Detayları

Adanaspor yönetimi, yapılan resmi açıklamada 26 yaşındaki stoper ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp, Serkan'ın takıma katılmasının, sezon hedeflerine ulaşmada büyük katkı sağlamasını bekliyor.

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