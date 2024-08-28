Adanaspor, Uğur Demirok'u Transfer Etti

Uğur Demirok Adanaspor'un Yeni Transferi

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, deneyimli defans oyuncusu Uğur Demirok ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, son olarak Eyüpspor formasını giyen 36 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfer Detayları

Adanaspor Kulübü Başkan Asil Bostancı, Uğur Demirok ile İstanbul'da bir araya gelerek transferi tamamladı. Demirok, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Bu transferle birlikte Adanaspor, savunma hattını güçlendirmiş oldu. Uğur Demirok'un tecrübesi, takımın performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.