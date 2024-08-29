Adanaspor'un Futbolcuları Süper Lig Hedefine Kilitlendi

Adanasporlu Futbolcular Süper Lig İçin Hedef Belirledi

Trendyle 1. Lig takımı Adanaspor, Sol Bamba yönetiminde çıkış yapmayı umuyor. Takım, geçtiğimiz 3 maçta yalnızca 1 galibiyet almışken, 4. haftada Manisa FK ile oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Amadou Ciss’in Değerlendirmesi

Senegalli oyuncu Amadou Ciss, "Hocayla ilişkilerimiz çok iyi. Lig uzun bir maraton, önümüzdeki maçlar var. Umarım iyi sonuçlar zamanla gelecektir. Öncelikli hedefimiz Süper Lig'e yükselebilmek. Başkanımız elinden geleni yapıyor, yeni oyuncularla bir üst lige çıkmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Taraftarın Önemi

Ciss, taraftarların her zaman desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Sahada mücadele etmeye devam edeceğiz," dedi.

Burkina Fasolu Yeni Transfer Fofana'nın İfadeleri

Yeni transferlerden Adama Fofana, "Konsantre olup daha iyiye gitmeyi hedeflemeliyiz. İlk amacımız Manisa FK maçını kazanmak. Her zaman taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar olmadan biz hiçbir şeyiz," şeklinde konuştu.

Devran Şenyurt'un Hedefleri

Orta sahada görev alan 20 yaşındaki Devran Şenyurt, "Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamız oyun ve taktik açısından bize iyi geldi. Takım içinde arkadaşlık ortamı da iyi. Son iki maçta kötü sonuçlar aldık ama düzeltmek için sert ve yoğun çalışıyoruz. İnşallah iyi gidişat yakalayıp bunu sürdüreceğiz," dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da futbolcular, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde çıkışa geçeceklerine inanıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Adanaspor'da futbolcular, 4. haftada deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandı.