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Adanaspor'un Yeni Taktik Anlayışı: Sol Bamba İle Başarı Vizyonu

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Sol Bamba, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemleri ile takımın oyun anlayışını geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:55
Adanaspor'un Yeni Taktik Anlayışı: Sol Bamba İle Başarı Vizyonu

Adanaspor'da Yeni Dönem Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba ile yeni bir oyun anlayışına geçiyor. Bamba, oyunda daha iyi bir performans sergilemenin yolunun doğru taktik ve kadro planlamasından geçtiğini belirtti.

Taktik Anlayışı Hakkında Açıklamalar

Sol Bamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulübe gelmeden önce oynamak istediğim sistemin 3-4-3 ve 3-5-2 olduğunu söylemiştim. Türkiye'de bu taktiğe alışık değiliz ama daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum," dedi. Önceki maçların ardından oyuncuların bu taktikten memnun kaldığını vurgulayan Bamba, Adanaspor'un 3-4-3 sisteminde devam etmeye karar verdiğini açıkladı.

Transfer İhtiyacı ve Hedefler

Bamba, kadroda 2 savunma ve bir hücum oyuncusuna ihtiyaç duyduklarını belirterek, kulüp yönetiminin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Transfer döneminin 13 Eylül'de kapanacağını hatırlatan Bamba, "Takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları bulup buraya getirmek istiyoruz. Yeni oyuncularımı görmek ve takıma adapte etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Defansif Problemler ve Taraftar Desteği

Ligdeki 3 karşılaşmada 11 gol yemiş olmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bamba, "Ben defans oyuncusuydum ve gol yediğimizde gerçekten sinirleniyorum. Ancak genç bir takımımız var. Bireysel hataları ortadan kaldırmalıyız. Eğer bunu başarabilirsek, taraftarlarımız daha iyi bir Adanaspor izleyecek," ifadelerini kullandı.

Bamba, son olarak taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyerek, "Her zaman gol ve galibiyet isterler, bunu anlıyorum. Taraftarlarımız her zaman arkamızda olmaya devam etsin; daha iyiye gideceğiz ve onları mutlu edeceğiz," dedi.

Adanaspor, Temsilcimiz Trendyol 1. Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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