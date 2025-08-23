DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı — 20 erkek, 8 kadın takım

Erciyes Kayak Merkezi'nde Erciyes AŞ'nin düzenlediği 'En Havalı Voleybol Turnuvası' Tekir Kapı'da başladı; 20 erkek ve 8 kadın takım yarışıyor, turnuva yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:50
Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı — 20 erkek, 8 kadın takım

Erciyes'te "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası", Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenmeye başladı.

Turnuvada 20 erkek ile 8 kadın takım mücadele ediyor. Organizasyon, "Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap" sloganıyla eleme turlarına sahne oldu.

Turnuva, yarın oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından sona erecek.

Elcuman: Etkinlikler yaz boyunca sürecek

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'te yaz faaliyetlerinin devam ettiğini ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birçok takımı ağırladıklarını ve ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Elcuman, "Tenis turnuvamız olacak. Ondan sonra da yine eylül ayı içerisinde plaj futbol turnuvamız olacak. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağ olsun halkımızın ilgisi de yoğun." ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti
2
Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Dünya Şampiyonası'nda 14. Oldu
3
Kayserispor'da İmza Günü: 5 Futbolcu Taraftarlarla Buluştu
4
Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı — 20 erkek, 8 kadın takım
5
Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı İçin Kamp Merkezi Oldu
6
Hentbol Süper Kupa: Yarın Şampiyon Belli Oluyor
7
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı