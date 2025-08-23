Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı — 20 erkek, 8 kadın takım

Erciyes'te "En Havalı Voleybol Turnuvası" başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası", Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da düzenlenmeye başladı.

Turnuvada 20 erkek ile 8 kadın takım mücadele ediyor. Organizasyon, "Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap" sloganıyla eleme turlarına sahne oldu.

Turnuva, yarın oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından sona erecek.

Elcuman: Etkinlikler yaz boyunca sürecek

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'te yaz faaliyetlerinin devam ettiğini ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birçok takımı ağırladıklarını ve ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Elcuman, "Tenis turnuvamız olacak. Ondan sonra da yine eylül ayı içerisinde plaj futbol turnuvamız olacak. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağ olsun halkımızın ilgisi de yoğun." ifadelerini kullandı.

