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Adasokağı Hentbol Takımı, Görele Belediyespor'u Yendi

Adasokağı, Süper Lig'deki 4. hafta maçında Görele'yi 37-31'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:13
Adasokağı Hentbol Takımı, Görele Belediyespor'u Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında, önceki tarihlerde ertelenmiş olan maçta, sahasında Görele Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Adana'nın Yüreğir Serinevlerr Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı ev sahibi takım Adasokağı, 23-16'lık skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, maçı 37-31'lik sonuçla kazandı.

Ligin Güncel Durumu

Bu galibiyetle Adasokağı, ligdeki 6. maçını da kazanarak puanını 12'ye yükseltti ve liderliğe aldı. Görele Belediyespor ise 3. yenilgisini yaşayarak 6 puanla 5. sırada kaldı.

Adasokağı'nın Performansı

Adasokağı'nın üstün performansı, takımın ligdeki önemli bir konuma gelmesini sağlıyor. Takım, gelecek maçlarda da bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

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