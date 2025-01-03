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Adasokağı Hentbol Takımı'nın Play-off Hedefi

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off potasında kalmayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunda Avrupa'da mücadele etmek istiyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:06
Adasokağı Hentbol Takımı'nın Play-off Hedefi

Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'e Dönüş Yılında Play-off Hedefliyor

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla 8 yıl önce kurulan Adasokağı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki mücadelesine geri döndü. Ligin ilk yarısını 14 puanla 3. sırada tamamlayan Adana temsilcisi, 2024-2025 sezonunda play-off potasında kalmayı hedefliyor.

9 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle dikkat çeken Adasokağı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrası dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig hakkını bu yıl geri aldı. Yeniden dönemeye hazır bir şekilde sahada mücadele etmekte olan takım, başantrenör Nesimi Dağdoğan yönetiminde Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor.

Dağdoğan: "Hedefimiz, Avrupa'da Temsil"

Başantrenör Nesimi Dağdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Adasokağı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaparken bu takımı kurarak kız çocuklarını hentbolla tanıştırdığını belirtti. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Dağdoğan, "Hedefimiz, ligi ilk 4 sırada tamamlayıp, play-off sonucunun ardından gelecek yıl Adana'mızı Avrupa'da temsil etmek. Genç ve dinamik bir takımız; 21,5 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımız var," dedi.

Kulüp Başkanı Kalsın: "Avrupa Hedefimiz Var"

Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın ise iyi bir planlama ve doğru kadro ile lige döndüklerini ifade etti. Sezona Avrupa'da mücadele etme hedefiyle başladıklarını söyleyen Kalsın, "Sezon başında koyduğumuz hedefleri yakalayacağımız öngörüsüyle yola devam ediyoruz. Ligin sonunda play-off etabında mücadele edip gelecek yıl Adana'da Avrupa kupası maçı oynayacağız gibi görünüyor," şeklinde konuştu.

Takım Kaptanı ve Sporcular Hedefe Odaklandı

Takım kaptanı Najiba Ahmadi, sezonu üst sıralarda bitireceklerini düşündüğünü belirtti. Aldıkları mağlubiyetlerden ders çıkaracaklarına inandığını vurgulayan Najiba, "Play-off'a yüzde 99 kalacağımızı düşünüyorum çünkü çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Lig sonunda bir Avrupa takımıyla oynamayı çok istiyoruz," diye ekledi.

Sporcu Sudenaz Kıyga da, Adasokağı ile öğrencilik yıllarında tanıştığını ve kulüpte uzun süredir aktif olduğunu belirterek, "Play-off'a kalıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz," dedi.

Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7...

Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7 galibiyet alan Adana temsilcisi Adasokağı, Avrupa'da mücadele edebilmek için play-off potasındaki yerini korumayı istiyor.

Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7...

Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7 galibiyet alan Adana temsilcisi Adasokağı, Avrupa'da mücadele edebilmek için play-off potasındaki yerini korumayı istiyor.

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