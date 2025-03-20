Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u 43-24 Yenerek Türkiye Kupası'nda İleri Adım Attı

Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u Farkla Geçti

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk ayağında Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında büyük bir başarı elde etti. Karşılaşma, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Adasokağı sahadan 43-24'lük galibiyetle ayrıldı.

İlk Devredeki Dominasyon

Karşılaşmanın ilk devresinde Adasokağı, rakibi karşısında etkileyici bir performans sergileyerek devreyi 25-10 önde tamamladı. Bu sonuç, Adasokağı'nın kupa yolundaki iddiasını daha da güçlendirdi.

Rövanş Maçı Tarih Belli Oldu

İki takım arasındaki mücadelenin rövanşı 23 Mart tarihinde gerçekleşecek. Adasokağı, bu galibiyetin ardından rakibiyle yapacağı ikinci mücadelede de aynı başarıyı hedefliyor.