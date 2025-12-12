Aleksander Sliwka Halkbank'ta: "Takımın Başarısına Katkı Sağlamayı Umuyorum"

Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka, kulübe katılmaktan ve Türkiye'de yeni bir sayfa açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sliwka, Ankara'nın büyüklüğü, kulübün atmosferi ve profesyonel yapısından etkilendiğini belirtti.

Kulüp yapısı ve profesyonellik

Sliwka, kulübün basın ekibine yaptığı açıklamada kulübün oyuncularına sunduğu imkanlardan övgüyle bahsetti: "Halkbank’taki ortamdan gerçekten çok etkilendim. Kulüp, oyuncularına çok iyi bakıyor ve iyi voleybol oynayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Özellikle toparlanma sürecimde, kulübün profesyonel yapısı her geçen gün daha iyiye gitmemde büyük rol oynuyor".

Sahaya dönüş ve Lublin maçı

Yaşadığı sakatlığın ardından ilk maçına CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin karşısında çıkan Sliwka duygularını şöyle paylaştı:

"Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluydum. Açık konuşmak gerekirse bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yeniden sahadaki duyguları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Bu durum, rehabilitasyonu en kısa sürede tamamlamak için bana ekstra enerji veriyor. Polonya’da oynamak benim için her zaman özel. Ülkemde taraftarlar voleybolu çok seviyor ve bunu Lublin’de oynanan maçta net şekilde hissettik. Polonya’da farklı bir kulübün formasıyla sahaya çıkmak benim için yeni bir duyguydu ama sahada olduğum her an tek isteğim şey maçı kazanmaktı. En kısa sürede takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum. Elbette iyi sonuçlar alarak taraftarlarımıza çok fazla mutluluk yaşatmak istiyoruz. Başkent Voleybol Salonu’nda görüşmek üzere."

Sliwka ayrıca Türkiye’nin Polonya’dan farklı bir ülke olduğunu, ancak Ankara'nın büyüklüğünün kendisini özellikle şaşırttığını ifade etti.

