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Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u 34-31 Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u 34-31 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:24
Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u 34-31 Mağlup Etti

Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor'u Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Adasokağı, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 34-31’lik skorla mağlup etti. Müsabaka, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk Devrede Üstünlük

Karşılaşmanın ilk devresine hızlı başlayan ev sahibi takım, 18-14’lük bir skorla önde kapattı. Adasokağı, ilk yarıda gösterdiği etkili performansla rakibine göz açtırmadı.

İkinci Yaridaki Performans

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Adasokağı, galibiyet için gereken tüm mücadeleyi sergileyerek maçı 34-31 kazanmayı başardı.

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